Jovem é internada no Hospital da Providência após apanhar do ex que jurou matá-la
A vítima informou ainda que já havia sofrido outras agressões praticadas pelo mesmo homem
Uma mulher de 27 anos foi encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana (PR), após ser agredida pelo ex-companheiro em Mauá da Serra (PR). A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) na tarde deste sábado (20).
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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima procurou atendimento médico e relatou que as agressões aconteceram durante a madrugada. Ela afirmou que demorou para buscar ajuda porque estaria sendo ameaçada pelo ex-companheiro.
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Conforme o relato à PM, o homem a perseguiu até a residência por volta das 4 horas e passou a agir de forma agressiva. A mulher disse que ele tomou a chave de seu veículo e a jogou em uma área de matagal.
Ainda de acordo com a vítima, o ex-companheiro desferiu socos e chutes e fez ameaças de morte caso ela se relacionasse com outra pessoa. Ela também relatou que o homem quebrou seu celular para impedir que pedisse ajuda.
A mulher conseguiu fugir do local, se esconder e buscar abrigo na casa da mãe.
Durante o atendimento, os policiais constataram lesões no rosto da vítima, na região do nariz e do olho direito. A equipe médica verificou uma fratura em um osso da face e determinou a transferência para o Hospital da Providência, em Apucarana.
A vítima informou ainda que já havia sofrido outras agressões praticadas pelo mesmo homem. Ela foi orientada pela PM e manifestou interesse em procurar a Polícia Civil para dar continuidade aos procedimentos legais. O caso será investigado.