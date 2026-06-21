Jovem é internada no Hospital da Providência após apanhar do ex que jurou matá-la

Uma mulher de 27 anos foi encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana (PR), após ser agredida pelo ex-companheiro em Mauá da Serra (PR). A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) na tarde deste sábado (20).

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima procurou atendimento médico e relatou que as agressões aconteceram durante a madrugada. Ela afirmou que demorou para buscar ajuda porque estaria sendo ameaçada pelo ex-companheiro.

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Conforme o relato à PM, o homem a perseguiu até a residência por volta das 4 horas e passou a agir de forma agressiva. A mulher disse que ele tomou a chave de seu veículo e a jogou em uma área de matagal.

Ainda de acordo com a vítima, o ex-companheiro desferiu socos e chutes e fez ameaças de morte caso ela se relacionasse com outra pessoa. Ela também relatou que o homem quebrou seu celular para impedir que pedisse ajuda.

A mulher conseguiu fugir do local, se esconder e buscar abrigo na casa da mãe.

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Durante o atendimento, os policiais constataram lesões no rosto da vítima, na região do nariz e do olho direito. A equipe médica verificou uma fratura em um osso da face e determinou a transferência para o Hospital da Providência, em Apucarana.

A vítima informou ainda que já havia sofrido outras agressões praticadas pelo mesmo homem. Ela foi orientada pela PM e manifestou interesse em procurar a Polícia Civil para dar continuidade aos procedimentos legais. O caso será investigado.