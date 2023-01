Jovem é flagrado tentando quebrar vitrine de loja, em Jardim Alegre

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na tentativa de quebrar a vitrine da loja de roupas, o indivíduo utilizou uma pedra

Uma ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança na noite desta segunda-feira (23), em um estabelecimento comercial localizado na área central de Jardim Alegre, no Vale do Ivaí. Um jovem tentou arrombar a vitrine de uma loja, por volta das 21h51.

continua após publicidade .

As imagens de monitoramento mostram que o rapaz vestia um shorts jeans, camiseta preta e chinelo branco. Na tentativa de quebrar a vitrine da loja de roupas, o indivíduo utilizou uma pedra. Assista no final da matéria.

LEIA MAIS: 'Pacto' seria motivação de tentativa de assassinato em Apucarana

continua após publicidade .

Ainda pelos registros de segurança, é possível ver que o jovem arremessa a pedra algumas vezes e, logo em seguida, sai correndo. De acordo com informações, moradores da região perceberam a movimentação e começaram a gritar.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência que aconteceu no cruzamento da Avenida Matos Leão com a Rua Santo Antônio. Segundo relatos da proprietária do estabelecimento, a vitrine da loja não foi danificada. Conforme a empresária, apenas a base da estrutura, que é feita com mármore, sofreu danos.

As autoridades realizaram buscas pela cidade, mas nenhum suspeito foi localizado. Foi registrado, então, um boletim de ocorrência e encaminhado para a 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã.

continua após publicidade .

Assista o flagrante:

null - Vídeo por: tnonline





Siga o TNOnline no Google News