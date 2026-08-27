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CINCO GOLPES

Jovem é esfaqueado pelo próprio irmão ao sair para trabalhar em Marumbi

Rapaz de 19 anos foi atingido cinco vezes, mas não corre risco de morrer. O autor do ataque, um adolescente de 15 anos, fugiu

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem é esfaqueado pelo próprio irmão ao sair para trabalhar em Marumbi
Autor Vítima foi encaminhada ao hospital em Marumbi - Foto: Reprodução

Um jovem de 19 anos foi atacado a facadas pelo próprio irmão, um adolescente de 15 anos, no início da manhã de quarta-feira (26), no centro de Marumbi, no Vale do Ivaí. O crime aconteceu na Rua Paulo Costa, no exato momento em que a vítima saía de casa para ir ao trabalho.

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De acordo com as informações da Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local para atender o chamado, o rapaz já havia sido socorrido por terceiros e encaminhado ao hospital.

Os policiais seguiram para a unidade de saúde, onde conseguiram conversar com o jovem ferido. Ele relatou que foi surpreendido com cinco golpes de faca dados pelo irmão mais novo e afirmou que não houve nenhum motivo aparente ou discussão anterior que justificasse o ataque.

Apesar da quantidade de ferimentos, o médico plantonista responsável pelo atendimento informou à equipe policial que a vítima está estável e não corre risco de morrer.

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O adolescente suspeito de cometer o crime fugiu logo após esfaquear o irmão. A polícia realizou buscas pela região, mas ele não foi localizado até o registro do caso. A ocorrência foi documentada e encaminhada para as autoridades responsáveis, que agora devem conduzir a investigação do caso.

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BRASIL esfaqueamento Marumbi Notícias Policiais violência domestica
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