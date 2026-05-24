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POLÍCIA

Jovem é esfaqueado no peito durante briga em Novo Itacolomi

Vítima de 24 anos sofreu ferimento próximo ao coração; suspeito foi preso pela Polícia Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 08:14:19 Editado em 24.05.2026, 08:14:14
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Jovem é esfaqueado no peito durante briga em Novo Itacolomi
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Um jovem de 24 anos foi esfaqueado durante uma briga na noite deste sabádo (23), em Novo Itacolomi, no Vale do Ivaí. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar, Samu e saúde municipal.

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A ocorrência foi registrada na Avenida Vinte e Oito de Setembro, após funcionários de um posto de combustíveis acionarem a polícia informando que um homem havia sido ferido com golpes de faca.

Quando a equipe chegou ao local, socorristas já prestavam atendimento à vítima. Conforme o médico responsável, o rapaz apresentava uma perfuração na região do tórax, próxima ao coração, além de um corte na sobrancelha esquerda.

Segundo relato de testemunhas à PM, o suspeito, de 28 anos, teria se desentendido com a vítima antes de iniciar uma luta corporal. Durante a confusão, ele sacou um canivete e atingiu o jovem.

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Após o ataque, o autor fugiu e abandonou a lâmina utilizada no crime.

Enquanto a vítima era estabilizada pelas equipes de socorro, policiais iniciaram diligências e conseguiram localizar o suspeito no local de trabalho dele.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana.

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O jovem ferido foi levado em estado grave ao Hospital da Providência, em Apucarana.

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´polícia briga emergência médica esfaqueamento Novo Itacolomi violência
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