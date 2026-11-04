Jovem é enforcada e agredida por ex-marido que não aceita fim de relacionamento em Mauá da Serra

Polícia Militar foi chamada por uma amiga da jovem nesta terça-feira (3). Mulher relatou ter levado socos e chutes no último fim de semana

Uma jovem de 23 anos denunciou o ex-companheiro, de 27 anos, por violência doméstica na tarde desta terça-feira (3), em Mauá da Serra. A vítima, que vinha sofrendo agressões físicas rotineiras, decidiu buscar ajuda após ter sido enforcada e espancada no último fim de semana. O caso foi registrado pela Polícia Militar na Avenida Ponta Grossa, na região central da cidade.

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O atendimento policial teve início após uma amiga da vítima entrar em contato com a Central de Operações, preocupada com a segurança da jovem. Aos agentes, a mulher relatou que encerrou o relacionamento há aproximadamente dois meses, porém o homem não aceita o término e se recusa a sair do imóvel. Desde então, ele passou a atacá-la fisicamente. O episódio mais recente de violência ocorreu no último sábado (31), quando, após um desentendimento, o suspeito enforcou a vítima, torceu o pescoço dela e desferiu uma série de socos e chutes em seu corpo.

A gravidade da situação se estende ao ambiente familiar, pois a mulher relatou aos policiais que o casal possui duas filhas, de apenas 6 e 3 anos de idade, e que as crianças frequentemente presenciam as discussões e as agressões sofridas pela mãe.

Diante do constante risco à sua integridade física e psicológica, a vítima manifestou interesse imediato em solicitar uma Medida Protetiva de Urgência contra o agressor. A equipe da Polícia Militar prestou o acolhimento necessário, orientou a jovem sobre todos os trâmites legais cabíveis e lavrou o boletim de ocorrência para dar andamento às providências junto à Polícia Civil.