Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Jovem é enforcada e agredida por ex-marido que não aceita fim de relacionamento em Mauá da Serra

Polícia Militar foi chamada por uma amiga da jovem nesta terça-feira (3). Mulher relatou ter levado socos e chutes no último fim de semana

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Jovem é enforcada e agredida por ex-marido que não aceita fim de relacionamento em Mauá da Serra
Autor Foto: Reprodução

Uma jovem de 23 anos denunciou o ex-companheiro, de 27 anos, por violência doméstica na tarde desta terça-feira (3), em Mauá da Serra. A vítima, que vinha sofrendo agressões físicas rotineiras, decidiu buscar ajuda após ter sido enforcada e espancada no último fim de semana. O caso foi registrado pela Polícia Militar na Avenida Ponta Grossa, na região central da cidade.

LEIA MAIS: Mulher denuncia ex-esposa do marido por humilhação e ameaças em supermercado de Cambira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O atendimento policial teve início após uma amiga da vítima entrar em contato com a Central de Operações, preocupada com a segurança da jovem. Aos agentes, a mulher relatou que encerrou o relacionamento há aproximadamente dois meses, porém o homem não aceita o término e se recusa a sair do imóvel. Desde então, ele passou a atacá-la fisicamente. O episódio mais recente de violência ocorreu no último sábado (31), quando, após um desentendimento, o suspeito enforcou a vítima, torceu o pescoço dela e desferiu uma série de socos e chutes em seu corpo.

A gravidade da situação se estende ao ambiente familiar, pois a mulher relatou aos policiais que o casal possui duas filhas, de apenas 6 e 3 anos de idade, e que as crianças frequentemente presenciam as discussões e as agressões sofridas pela mãe.

Diante do constante risco à sua integridade física e psicológica, a vítima manifestou interesse imediato em solicitar uma Medida Protetiva de Urgência contra o agressor. A equipe da Polícia Militar prestou o acolhimento necessário, orientou a jovem sobre todos os trâmites legais cabíveis e lavrou o boletim de ocorrência para dar andamento às providências junto à Polícia Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acolhimento casos de agressão Direitos das Mulheres Mauá da Serra violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV