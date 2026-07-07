Jovem é detido suspeito de ameaçar moradores com faca em Jandaia do Sul

Na noite de segunda-feira (6), um jovem de 19 anos foi detido após caminhar armado com uma faca e ameaçar pessoas no centro de Jandaia do Sul (PR). O caso ocorreu na Rua Antônio Dorte Filho, por volta das 19h30.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada após receber diversas denúncias de moradores assustados com a situação. Segundo os relatos, o suspeito, que vestia roupas pretas, estava intimidando quem passava pela via pública de maneira aleatória.

Quando a equipe policial chegou ao local, localizou o homem e deu a ordem de parada. Ele obedeceu imediatamente, jogando a faca no chão e se rendendo aos policiais sem oferecer resistência.

O jovem foi contido e levado ao posto da Polícia Militar no município. Como ele se recusou a dizer quem estava tentando intimidar e nenhuma vítima se apresentou para prestar queixa formalmente, a ocorrência foi registrada apenas pelo porte da faca. O rapaz assinou um termo se comprometendo a comparecer a uma audiência judicial e foi liberado na sequência.