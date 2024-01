Jovem é detido pela PM após fazer ameaças com barra de ferro

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar foi chamada durante a madrugada deste sábado (6) para intervir em uma briga na Rua Cornélio Procópio, em Ivaiporã. Ao chegar no local, os policiais encontraram um rapaz segurando uma barra de ferro. Após ser contido foi feito contato com a mãe dele.

Segundo relato da mãe, o filho chegou em casa acompanhado por um desconhecido por volta das 2 horas da madrugada. Ao questionar a presença da visita, o filho reagiu proferindo xingamentos e ameaças.

Quando o desconhecido tentou intervir para proteger a mãe, o autor partiu para cima dele com uma barra de ferro. Com a chegada da polícia o desconhecido havia se evadido do local.

Ainda segundo o boletim da PM, a mãe já havia solicitado uma medida protetiva contra o filho, mas essa medida não está mais em vigor.

Os envolvidos foram encaminhados à 54ª Delegacia de Polícia de Ivaiporã para providências legais.

