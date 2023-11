Jovem é conduzido para termo circunstanciado por ameaçar o sogro

A pessoa que foi detida chegou com sintomas de embriaguez na residência

Um jovem foi detido na noite de segunda-feira (27) por ameaçar o pai da namorada, em Borrazópolis, no norte do Paraná. A ocorrência foi registrada na Rua Minas Gerais, no centro da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h20 para atender a uma situação de ameaça.

Ao chegar ao local, os policiais conversaram com a vítima, que relatou que a pessoa, com quem sua filha tem um relacionamento, chegou com sintomas de embriaguez à sua residência e começou a proferir ameaças.

O jovem teria chamado a vítima para sair de casa e dito que iria matá-lo. A vítima, então, decidiu chamar a PM.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao destacamento policial de Borrazópolis, onde foi lavrado um termo circunstanciado. Ele vai responder pelo crime de ameaça.

