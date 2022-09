Jovem é conduzido à delegacia acusado de estupro de vulnerável

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) de Jardim Alegre encaminhou à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã manhã de sexta-feira (2) um rapaz de 18 anos acusado de estupro de vulnerável, tendo como vítima uma adolescente de 13 anos de idade.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), por volta das 10h15, a equipe do destacamento de Jardim Alegre foi acionada via Copom para apoio ao Conselho Tutelar da cidade.

No local foram informados pelas conselheiras que uma menina de 13 anos havia saído de casa em um Fiat/Uno branco com um rapaz desconhecido.

Após algumas informações a equipe logrou êxito em localizar a adolescente e o rapaz de 18 anos, no Distrito de Porto Ubá, município de Lidianópolis. Ainda conforme o boletim, eles estavam na casa da avó do rapaz trancados em um quarto.

Diante do fato foram conduzidos até o destacamento de Jardim Alegre para confecção do BOU, onde compareceram os pais da menor e posteriormente a 54ª DRP para os procedimentos cabíveis.

