Da Redação

Jovem é atropelado e morre enquanto ajudava caminhoneiro

O jovem Lucas Raphael Izola, de 22 anos, morador de Mandaguari, morreu atropelado na rodovia entre Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí, após ser atingido por um veículo.

continua após publicidade .

Ele estava no local prestando serviços de socorro a um caminhão, que havia quebrado na rodovia, quando foi atingido por outro veículo.

Ele chegou a ser socorrido com vida e consciente pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O jovem foi levado pela equipe até o Hospital da Providência de Apucarana, onde foi entubado. Mesmo com todos os esforços da equipe, Lucas faleceu na manhã deste domingo (25) em decorrência dos ferimentos.