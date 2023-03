Jovem é assassinado em Faxinal; câmera flagra crime

Da Redação

Eduardo Vinicius Ortiz

O jovem Eduardo Vinicius Ortiz, de 24 anos, foi assassinado em Faxinal, norte do Paraná. O crime aconteceu por volta das 21h e o autor foi preso logo depois. Uma câmera de segurança registrou o homicídio.

A Polícia Militar (PM) foi informada que um homem estava caído na Avenida Brasil e com sangramento na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e percebeu que o rapaz estava em estado muito grave. Ele foi levado ao hospital, porém, não resistiu e morreu.

Conforme a PM, testemunhas contaram que a vítima foi golpeada por um capacete e um soco. Os policiais tiveram acesso a imagens de segurança que revelam como as agressões ocorreram. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Os PMs realizaram buscas pela cidade e o suspeito foi encontrado em frente da rodoviária. Ele tentou fugir em uma bicicleta e jogou uma faca no chão.



O suspeito disse para a polícia que queria uma carona para Tamarana, que Eduardo estava de moto, aconteceu uma discussão, pois Eduardo disse que não o levaria, depois deixou o local.

O homem seguiu a vítima e praticou as agressões com um capacete. O autor do crime foi preso em flagrante.

