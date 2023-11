Jovem é agredido por desentendimento em negócio e chama a polícia

A agressão resultou em luxação no dedo da vítima

Na noite de domingo (26), a Polícia Militar (PM) foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de vias de fato na Rua Marlene Gomes, no Bosque da Saúde, em Ivaiporã.

Ao chegar ao local, a equipe de policiais teve contato com a vítima, um jovem de 17 anos, que relatou ter sido agredido por um homem, resultando em uma luxação no dedo da mão.

A vítima disse que a motivação da agressão estava relacionada a um negócio entre ambos, e o agressor não estava satisfeito com o desfecho da transação.

Ainda segundo o relato da vítima, o agressor pulou o muro e o atacou dentro da residência da sogra. Disse ainda que essas agressões são recorrentes, inclusive contra outros membros de sua família.

Diante das informações, a equipe policial foi até o endereço do autor. No entanto, familiares negaram a presença do suspeito na residência.

Os policiais retornaram ao local da ocorrência e orientaram a vítima e seus pais quanto às medidas cabíveis ao caso.

