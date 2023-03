Jovem é agredido com paulada na cabeça em bar no Vale do Ivaí

Da Redação

Um jovem foi agredido com uma paulada na cabeça em um bar na localidade de Bem-te-vi, no município de Arapuã, na região Centro Norte do Paraná. Ele recebeu os primeiros socorros da equipe do Samu e foi encaminhado para atendimento médico.

Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), que na madrugada de sexta-feira (3) por volta das 3 horas, a equipe foi solicitada para uma casa no Bem-te-vi, onde uma mulher relatava que o filho chegou com um corte na cabeça.

No local, os policiais conversaram com a vítima, ele disse que estava no bar e um homem que não soube dizer quem é lhe desferiu uma paulada na cabeça e ainda deu vários chutes no braço e costas.

Os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), base de Ivaiporã, que prestou primeiro atendimento e encaminhou a vítima para avaliação médica em Ivaiporã.

