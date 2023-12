Jovem é agredida e assaltada ao sair do trabalho em Jandaia do Sul

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma jovem foi agredida e assaltada na madrugada desta quarta-feira (27) na Avenida Getúlio Vargas, região central de Jandaia do Sul. Segundo a vítima, ela trabalha como balconista em uma farmácia e, após o expediente, ficou aguardando o pai buscá-la.

continua após publicidade

Em seguida, um homem moreno claro, com calça jeans e camiseta azul, aparentando ser andarilho, anunciou o roubo fazendo menção de estar armado. O bandido agrediu a vítima com socos na cabeça e roubou o aparelho celular e uma bolsa com cartão bancário e documentos pessoais. Após o crime, o homem fugiu.

- LEIA MAIS: Rapaz é abordado por homem armado e tem celular roubado

continua após publicidade

Diante das informações repassadas pela vítima, as equipes CPU, RPA e Rotam da Polícia Militar saíram em patrulhamento. Na Praça do Café, o suspeito foi localizado.

O homem confessou que roubou a jovem e levou a equipe policial até o lugar onde havia escondido os objetos roubados. O homem foi preso e levado para a delegacia, onde foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Umuarama.



Siga o TNOnline no Google News