Jovem desaparece em Borrazópolis; foi visto pela última vez na segunda

José Jurandir, de 20 anos, conhecido como Zézinho

José Jurandir, de 20 anos, conhecido como Zézinho, morador de Borrazópolis, se encontra desaparecido desde a última segunda-feira (1º).

Na tarde de terça-feira (2), o irmão do rapaz desaparecido registrou a ocorrência no destacamento da Polícia Militar (DPM) da cidade.

Foi relatado aos policiais que o rapaz desaparecido toma medicamentos controlados.

Na segunda-feira, por volta das 16 horas, ingeriu uma quantidade maior do medicamento que faz uso, ficou completamente confuso e saiu de casa dizendo que iria para Curitiba, desde então não foi mais visto.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de José Jurandir pode entrar em contato com DPM de Borrazópolis, através do telefone 43 3452 1469 ou no 190.

