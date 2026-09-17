Jovem desaparece ao cair nas águas do Lago Saracura em Faxinal
Bombeiros, Brigada Municipal e Polícia Militar fazem buscas no local
Um jovem desapareceu após pular nas águas do Lago Saracura, em Faxinal (PR) na noite desta quinta-feira (17). O caso aconteceu pouco depois das 21h, quando o rapaz estava acompanhado de dois amigos na ponte do local.
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Segundo os relatos das testemunhas, o jovem subiu na estrutura da ponte e se jogou no lago. Ele não retornou à superfície. Um dos amigos também entrou na água na tentativa de localizá-lo, mas não conseguiu fazer o resgate.
A Polícia Militar (PM), a Brigada Municipal e o Corpo de Bombeiros foram acionados e atuam no local. A área da ponte foi isolada para o atendimento da ocorrência e para a coleta dos relatos dos dois amigos que presenciaram o desaparecimento.
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A possível identificação do jovem já foi levantada pelas equipes, mas o nome não foi divulgado até a confirmação oficial da identidade e a comunicação à família.
As buscas devem prosseguir no Lago Saracura. As condições de vento e frio registradas durante a noite também dificultaram os trabalhos de localização na água.