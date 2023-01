Jovem de São Pedro do Ivaí morre em grave acidente na Bahia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mariani Fernandes Campanholi, 21 anos

A jovem Mariani Fernandes Campanholi, de 21 anos, moradora de São Pedro do Ivaí, morreu nesta quinta-feira (26), após grave acidente na Rodovia BR-020, na Bahia.

continua após publicidade .

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, Mariani conduzia uma caminhonete modelo Hilux SW4 que colidiu frontalmente com um caminhão carregado com gás GLP.

- LEIA MAIS: Após ser fechado por carreta, motorista bate em árvore em Apucarana

continua após publicidade .

O caminhão com dois ocupantes seguia pela rodovia sentido Brasília e a caminhonete Toyota/SW4 sentido ao município de Luís Eduardo Magalhães. A batida foi por volta das 9h20 na região de Roda Velha, no município de São Desidério.

Mariani que apresentava ferimentos graves foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada ao Hospital do Oeste em Barreiras, mas infelizmente não resistiu. A notícia do falecimento foi confirmado por volta das 17h45.

O motorista do caminhão não teve ferimentos. O passageiro que teve ferimentos foi levado para a UPA.

continua após publicidade .

O corpo será trasladado para São Pedro do Ivaí.

* Com informações Canal HP e Blog Braga

Siga o TNOnline no Google News