Jovem de 29 anos morre em acidente na PR-082, em Lunardelli

Da Redação

Um jovem de 29 anos morreu em grave um acidente na PR-082, na noite de sábado (12), em Lunardelli. O acidente foi por volta das 23h50. A vítima fatal Junior Elesbão, era morador, muito conhecido e querido, em Lunardelli.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual do posto Ubá do Sul, o jovem conduzia um VW vermelho sentido ao entroncamento da PRC 466 e ao atingir o Km 133+600m chocou-se contra uma árvore existente a margem esquerda da via, base o sentido em que trafegava. O acidente foi entre a Vila Rural e o entreposto da Cocari.

Equipe do Hospital e Maternidade de Lunardelli chegou a ser acionada, e foi ao local, mas nada pode fazer. Também prestaram atendimento na ocorrência, Corpo de Bombeiros de Ivaiporã. O Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã foi acionado para recolher o corpo.