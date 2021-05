Jovem de 29 anos morre em acidente em Manoel Ribas

Continua após publicidade

Carlos Eduardo Boico Oliari , 29 anos morreu após o carro que dirigia capotar na Rodovia PR-487, entre Manoel Ribas e Candido de Abreu. Acidente foi na noite de quinta-feira (27).

Carlos Eduardo era morador de Manoel Ribas, e dirigia VW Jetta que capotou na altura do KM 487. Ele chegou a ser socorrido pela equipe da Defesa Civil (Corpo de Bombeiros) de Manoel Ribas, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia investiga as circunstâncias do acidente, mas, há informações não confirmadas pela Polícia Rodoviária, que ele teria atropelado um cachorro, o airbag do carro teria aberto, fazendo com que ele perdesse a direção do carro.