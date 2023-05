Jovem de 29 anos fica ferida em acidente de trânsito na PR-466

Siga o TNOnline no Google News

Uma jovem de 29 anos foi encaminhada ao Hospital Municipal Santo Antônio, na noite de sábado (12), após ser vítima de acidente de trânsito na PR-466, em Manoel Ribas.

A Polícia Militar (PM) de Manoel Ribas foi informada sobre o acidente, e acionou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e a Defesa Civil que deram atendimento à vítima.

Conforme informações da PRE, o acidente ocorreu a cerca de cinco quilômetros do trevo da cidade, entre Manoel Ribas e Pitanga, e envolveu um Hyundai/HB20 com placas de São José do Rio Preto/SP.

A motorista contou que devido à neblina e falta de visibilidade na pista, perdeu o controle do carro, bateu contra o barranco e capotou, vindo a parar no meio da pista.

Ela teve ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Santo Antônio de Manoel Ribas para atendimento médico.

