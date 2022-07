Jovem de 29 anos executado a tiros em Marumbi é identificado

Da Redação

Caso está sendo investigado pela Delegacia de Jandaia do Sul

O jovem de 29 anos executado na noite desta terça-feira (5) em Marumbi já foi identificado. Trata-se de Danilo Xavier Abrantes. O rapaz foi morto a tiros por volta das 20 horas na Rua Orival Mangolin, na divisa entre os conjuntos Adhemar Rejani e Brígida.

Testemunhas afirmam que a vítima estava na rua quando foi surpreendida por vários disparos de arma de fogo. Os atiradores estavam em um carro que fugiu do local do crime após os disparos. Segundo informações do Setor de Homicídios da Delegacia de Jandaia do Sul, que está investigando o caso, a vítima tinha registro criminal anterior por caso de violência doméstica;

Segundo a polícia, o rapaz seria usuário de drogas e estava, inclusive, afastado dos familiares por esse motivo. As investigações foram iniciadas na noite do crime, quando a Polícia Civil ouviu testemunhas. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. Peritos do Instituto de Criminalística também estiveram no local. Quando retornavam da investigação, por volta das 23h30, os peritos se envolveram em uma ocorrência que resultou na apreensão de mais de 300 kg de maconha na BR-369.

