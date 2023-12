Jovem de 29 anos é assassinado a tiros em São Pedro do Ivaí

Um jovem de 29 anos foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (16), em São Pedro do Ivaí. O crime ocorreu ao lado da rodoviária da cidade, por volta das 02h25. A vítima foi identificada como Jean Lincoln Ramos.

Segundo informações extraoficiais, Jean estava com amigos no local quando um Renault Clio se aproximou. Um dos ocupantes do carro desceu com uma pistola 380 em mãos.

Ao ver o assassino armado, Jean tentou correr, mas foi alvejado com vários tiros. Os ocupantes do Clio então desceram do carro e colocaram fogo no veículo, evadindo-se na sequência. A equipe do Hospital Santa Casa foi acionada, mas Jean já estava morto.

A Polícia Militar esteve no local isolando a área até a chegada da Polícia Civil, Polícia Científica e Instituto Médico-Legal (IML), que removeu o corpo.

Este é o segundo homicídio registrado em São Pedro do Ivaí na mesma semana. O primeiro aconteceu na madrugada da última quarta-feira (14), tendo como vítima Juninho Mota, de 25 anos.

Com informações do Canal HP/São João do Ivaí.

