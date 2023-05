Jovem de 28 anos morre após queda de motocicleta na PR-340

Um jovem, de 28 anos, morreu vítima de um acidente de moto registrado no início da noite desta quinta-feira (25), na rodovia estadual PR-340, em Ortigueira, no Vale do Ivaí. Segundo informações, ele teria caído com a moto e não resistiu aos ferimentos.

O grave acidente aconteceu na altura do quilômetro 344. O jovem, que até o momento não teve a identidade revelada, estaria pilotando uma motociclista Honda CG com placa do município de Telêmaco Borba.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência, porém, segundo informações do Blog do Berimbau, a vítima teve ferimentos graves, não resistiu e morreu no local do acidente.

Até a publicação desta reportagem , as causas exatas da queda do motociclista ainda não haviam sido apuradas. As autoridades responsáveis, no entanto, seguem investigando como o acidente teria acontecido.

