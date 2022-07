Jovem de 28 anos é baleado na madrugada em São João do Ivaí

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na madrugada deste domingo (24), um jovem de 28 anos ficou ferido após ser baleado em São João do Ivaí. O crime aconteceu por volta das 5 horas, na Rua Guarapuava, no bairro Santa Terezinha, segundo a Polícia Militar (PM). A vítima foi identificada por conhecidos como Jean Lincoln Ramos, ele seria morador da cidade de São Pedro do Ivaí.

A equipe da Polícia Militar, informou que foi acionada para deslocar ao hospital municipal, onde havia dado entrada o rapaz, com lesão corporal causada por tiros.

Porém, chegando à unidade de saúde, o rapaz, devido a gravidade, havia sido transferido pela ambulância da Saúde do município ao Instituto de Saúde Bom Jesus de Ivaiporã.

O enfermeiro relatou aos policiais militares que o paciente tinha uma perfuração na região de tórax. Ele estava consciente e havia relatado ao enfermeiro que um indivíduo o teria abordado na rua, pedindo um isqueiro emprestado, e que na sequencia foi atingido por um tiro.

