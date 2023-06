Jovem de 27 anos fica ferido após capotamento no Vale do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Um jovem, de 27 anos de idade, ficou ferido após um carro capotar na rodovia BR-376, entre os municípios de Jandaia do Sul e Mandaguari, no Vale do Ivaí. O acidente foi registrado por volta das 8 horas.

A Defesa Civil de Jandaia foi acionada para atender a ocorrência e encaminhou o motorista para o Hospital Nossa Senhora de Fátima. Conforme informações, a vítima seria moradora de Jandaia do Sul e foi levada para a unidade de saúde consciente e orientada.

O Corpo de Bombeiros de Mandaguari e uma equipe do Departamento de Estrada de Rodagem do Paraná (DER-PR) também foram chamados para o local.

Até o momento desta publicação, não há informações sobre as causas do acidente. Nenhuma outra pessoa se envolveu ou ficou ferida no capotamento.

