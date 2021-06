Jovem de 26 anos vence covid e comemora alta hospitalar

Continua após publicidade

"Senti muita falta de ar. Foi muito difícil", relata Josimar Moreira, 26 anos, de Mauá da Serra, que ficou internado no Hospital da Providência, de Apucarana, por sete dias antes de vencer a Covid-19.

O paciente deu entrada na Instituição com 50% do pulmão comprometido pela doença e comemorou alta médica com a equipe do hospital. "Graças a Deus estou de alta, minha família esteve sempre em orações por este momento”, ressalta.

Membros da equipe que atendeu Josimar se alegraram com a alta médica do morador de Mauá da Serra. “É uma alegria imensa, sensação de dever cumprido e de que todo nosso esforço está valendo a pena”, comemora a enfermeira Aline Brianezi de Moraes, que acompanhou o tratamento de Josimar.

O paciente também agradeceu todo o trabalho dos profissionais da área da saúde que o ajudaram. “A equipe me ajudou muito, não tenho o que reclamar e agora posso ver a minha família”, finaliza.