Jovem de 26 anos morre baleado em São Pedro do Ivaí

Lucas Felipe Correia dos Santos, morreu baleado na noite de segunda-feira (22)

Um jovem de 26 anos, Lucas Felipe Correia dos Santos, morreu baleado na noite de segunda-feira (22), em São Pedro do Ivaí. O homicídio aconteceu na Rua José Pereira Filho, nas proximidades de um bar, no conjunto Cambará.

Segundo informações, a vítima havia acabado de sair do bar quando foi ouvido estampido de disparo de arma de fogo. Pouco depois retornou ferido por um tiro que atingiu as nádegas e perfurou a bexiga.

Ele chegou a ser socorrido pela equipe de saúde do município, mas morreu a caminho do hospital. Até o final da noite não havia informações sobre a autoria do crime.

Polícia Civil e Polícia Militar atenderam a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).