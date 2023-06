Jovem de 26 anos morre atropelado por carro em Cândido de Abreu

Um jovem de 26 anos morreu ao ser atropelado na noite de sábado (10-06), no município de Cândido de Abreu, na região central do Paraná.

continua após publicidade

De acordo com informações da Defesa Civil de Manoel Ribas e do Corpo de Bombeiros, o acidente foi na PRC-487 em frente a Igreja do Pinhal e envolveu um VW Golf branco, que permaneceu no local.

- LEIA MAIS: Jovem assassinado durante tiroteio em Apucarana é identificado

continua após publicidade

As equipes da Polícia Rodoviária Estadual foram mobilizadas para os levantamentos e sinalizar a rodovia e facilitar o tráfego dos demais veículos.

As primeiras informações são de que a vítima fatal era morador de Manoel Ribas.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil e criminalística, que irão apurar as causas e responsabilidades.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) e passará por exame de necropsia.

Siga o TNOnline no Google News