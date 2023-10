Jovem de 25 anos morre em confronto com a PM em Jandaia do Sul; vídeo

Um jovem de 25 anos foi morto e outro de 29 anos preso na tarde desta terça-feira (3) após confronto com uma equipe da Polícia Militar (PM) em Jandaia do Sul (PR). Veja vídeo do local abaixo

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Homem de 37 anos de Apucarana é assassinado no Oeste do PR

A ocorrência foi registrada no trevo de acesso a Bom Sucesso. Segundo informações obtidas pelo TNOnline no local, os dois homens estavam em um GM Astra Sedan, com placas de São Pedro do Ivaí (PR).

continua após publicidade

A PM fazia acompanhamento tático do Astra e, durante tentativa de abordagem, um dos ocupantes do veículo teria descido do carro e, segundo o tenente-coronel Edvaldo Isidoro Vieira, comandante do 10º BPM, de Apucarana, teria feito menção de sacar uma arma que estava em seu poder. O jovem, identificado como Alison Silva Rodrigues, foi atingido e morreu.

O tenente-coronel esteve no local após o confronto. Ele afirmou que os dois suspeitos tinham passagens por homicídio. Eles seriam de Sarandi e Mandaguari. "Os suspeitos estavam com uma balaclava no veículo e tudo indica que iriam praticar algum crime na cidade", disse o tenente-coronel. O rapaz morto, ainda segundo o comandante do 10º BPM, portava uma pistola calibre .40. Veja entrevista do coronel

TNtv tnonline continua após publicidade

Uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi deslocada para atender o homem atingido pelos policiais, mas ele morreu no local. O outro suspeito não foi atingido. Nenhum policial ficou ferido.



O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica, de Apucarana, estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.

continua após publicidade

TNTV tnonline

Siga o TNOnline no Google News