Jovem de 25 anos morre após colidir carro contra árvore na PR-466

Francieli Alberton Marcelino, 25 anos

Uma jovem de 25 anos, morreu após colidir o carro em uma árvore, no início da noite deste sábado (9), na PR-466. O acidente foi em Manoel Ribas, próximo ao trevo de entroncamento com a PR-487.

De acordo com as informações, o acidente aconteceu por volta das 19h20. A vítima fatal identificada como Francieli Alberton Marcelino conduzia um Fiat/Uno pela rodovia PR-466, na altura do KM 144, saiu da pista e colidiu contra uma árvore às margens da rodovia.

Francieli chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Santo Antônio de Manoel Ribas, mas não resistiu aos ferimentos. Franciele estava sozinha no automóvel. Ela deixa uma filha e esposo.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Posto de Pitanga, também foi acionada. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Nas redes sociais familiares e amigos lamentam a morte precoce de Francieli.

“Hoje você foi embora deixa saudade, saudade daquele sorriso meigo, das brincadeiras engraçadas, daquele jeito divertido, sempre feliz, sempre rindo da vida! Hoje chegou o dia da sua volta pra casa minha amiga, desejo e peço a Deus nosso pai que lhe abençoe e que os anjos de Luz te recebam com muito carinho aí do outro lado, vamos sentir muita saudade, obrigada pelos momentos divertidos e pelo último abraço apertado! Nós amamos você pra sempre! Até breve minha amada amiga Francieli Marcelino”

* Com informações de Lucas Herdt/NH Notícias

