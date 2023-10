Jovem de 25 anos morre após carro cair em ponte no Paraná

Nathaly Mello, de 25 anos, perdeu a vida tragicamente neste domingo (15), por volta das 5 horas da manhã, em um acidente de trânsito na zona rural de Coronel Domingos Soares, no sudoeste do Paraná.

A jovem era moradora de Mangueirinha e conduzia o veículo no momento do acidente.

De acordo com as informações, Nathaly estava acompanhada de duas outras amigas quando o carro que dirigia caiu de uma ponte sobre o Rio São Pedro, localizado na comunidade de Pedregulho. Ela morreu no local, enquanto as duas passageiras conseguiram sair do veículo ilesas.

O corpo da vítima foi resgatado e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Pato Branco. A jovem de Mangueirinha deixa dois filhos.



Nas redes sociais, as mensagens de pesar se multiplicam e refletem o sentimento de luto que envolve os moradores de Mangueirinha.

“Nem sempre é fácil entender os planos de Deus, mas saiba que fará muita falta, que Deus te receba de braços abertos, Nathaly Mello”

“Meus sentimentos a todos os familiares e amigos nesse momento de passagem”

