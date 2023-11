Jovem de 24 anos morre em acidente na PR-466 em Manoel Ribas

Na manhã deste domingo (19), um trágico acidente de trânsito ocorreu na PR-466, em Manoel Ribas, próximo ao trevo de acesso de Cândido de Abreu e Nova Tebas, resultando na morte de um jovem de 24 anos.

O acidente ocorreu, por volta das 11h30, a condutora de um Fiat/Strada, com placas do município, perdeu o controle do veículo, saindo da pista e colidindo contra uma árvore, de acordo com informações da Defesa Civil de Manoel Ribas.

O passageiro, identificado como Paulo Stipp, morador da Vila Nova dos Alemães, divisa de Manoel Ribas com Pitanga, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

A condutora, de 29 anos, sofreu ferimentos moderados e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo posteriormente encaminhada ao hospital Santo Antônio de Manoel Ribas para receber atendimento médico.

A Polícia Militar (PM), Polícia Civil e a Perícia estiveram presentes no local para atender a ocorrência. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi acionada para realizar os procedimentos necessários. O corpo do jovem foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã.

