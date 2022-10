Jovem de 24 anos é assassinado com facada no peito em Manoel Ribas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Instituto Médico Legal de Ivaiporã

Um jovem de 24 anos identificado como Fábio Rodrigues de Lima foi assassinado na madrugada deste sábado (22), em Manoel Ribas. Uma mulher suspeita de cometer o homicídio foi presa.

continua após publicidade .

Segundo a polícia, o crime ocorreu na Rua Rio de Janeiro, em um bar, próximo ao Destacamento da Polícia Militar.

- LEIA MAIS: Polícia apreende mais de 200 quilos de maconha em Manoel Ribas

continua após publicidade .

De acordo com as informações, Fábio bebia no local com uma mulher, que seria prima dele.

Em determinado momento, tiveram uma discussão e o rapaz teria xingado a mulher. Ela então retirou das vestes uma faca de serra e aplicou um golpe atingido o peito do rapaz que morreu no local.

A acusada deixou o local, mas foi presa logo em seguida pela Polícia Militar.

continua após publicidade .

O IML de Ivaiporã, recolheu o corpo e a Polícia Civil foi acionado para abertura do inquérito policial.

* Com informações Blog do Berimbau

Siga o TNOnline no Google News