Jovem de 24 anos, de Lidianópolis morre em acidente na PR-466

O acidente foi entre Lidianópolis e Jardim Alegre.

Uma jovem morreu na madrugada deste sábado (20), por volta das 4 horas, em grave acidente na PR-466, entre Lidianópolis e Jardim Alegre.

A vítima fatal, identificada como Gabriela Loures, 24 anos é filha do Ico Peão, familia tradicional de Lidianópolis muito conhecida na cidade e na região.

Segundo informações de populares, a vítima conduzia um Fiat Palio Sporting e seguia sentido Jardim Alegre a Lidianópolis quando perdeu o controle do carro bateu em um ponto de ônibus e capotou diversas vezes em um terreno com plantio de milho as margens da rodovia.

A Polícia Rodoviária do Porto Ubá (Posto de Lidianópolis) atendeu a ocorrência. Equipe do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar também estiveram no local do acidente, que foi isolado até a chegada da Criminalística e do IML, para a perícia e remoção do corpo para os exames de necropsia.

As causas do acidente estão sendo apuradas.

