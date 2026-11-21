Um jovem de 23 anos ficou ferido após ser atacado por um homem desconhecido na madrugada deste sábado (21), em frente a uma loja de conveniência no centro de Califórnia. A vítima foi atingida por um golpe de objeto cortante no braço direito e precisou de atendimento médico, recebendo sete pontos no local do ferimento.

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o rapaz estava na Rua João Voltarelli bebendo com amigos quando a confusão começou. O suspeito se aproximou do grupo, arremessou o líquido de um copo que segurava contra as pessoas e partiu para a agressão física, desferindo socos e pontapés. Durante o ataque, o jovem sentiu dores no braço e percebeu um intenso sangramento. Ele relatou aos policiais que foi atingido por um objeto cortante, mas não conseguiu identificar a arma utilizada no momento da briga.

Após a agressão, o próprio rapaz se deslocou até o pronto-socorro municipal em busca de ajuda. Ele foi atendido pela equipe médica plantonista, passou por um procedimento de sutura para fechar o corte e foi liberado na sequência. A Polícia Militar foi acionada para registrar o caso de lesão corporal. A vítima afirmou não conhecer o autor do ataque e não soube repassar características que pudessem identificá-lo.

