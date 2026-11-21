Jovem de 23 anos é ferido com objeto cortante após ataque em frente a conveniência em Califórnia
Vítima bebia com amigos na madrugada deste sábado (21) quando foi surpreendida por um agressor desconhecido
Um jovem de 23 anos ficou ferido após ser atacado por um homem desconhecido na madrugada deste sábado (21), em frente a uma loja de conveniência no centro de Califórnia. A vítima foi atingida por um golpe de objeto cortante no braço direito e precisou de atendimento médico, recebendo sete pontos no local do ferimento.
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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o rapaz estava na Rua João Voltarelli bebendo com amigos quando a confusão começou. O suspeito se aproximou do grupo, arremessou o líquido de um copo que segurava contra as pessoas e partiu para a agressão física, desferindo socos e pontapés. Durante o ataque, o jovem sentiu dores no braço e percebeu um intenso sangramento. Ele relatou aos policiais que foi atingido por um objeto cortante, mas não conseguiu identificar a arma utilizada no momento da briga.
Após a agressão, o próprio rapaz se deslocou até o pronto-socorro municipal em busca de ajuda. Ele foi atendido pela equipe médica plantonista, passou por um procedimento de sutura para fechar o corte e foi liberado na sequência. A Polícia Militar foi acionada para registrar o caso de lesão corporal. A vítima afirmou não conhecer o autor do ataque e não soube repassar características que pudessem identificá-lo.