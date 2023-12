Jovem de 22 anos suspeita de tráfico de drogas é presa em Faxinal

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Policiais da 53ª Delegacia de Polícia de Faxinal, por volta das 17h30, de quinta-feira (30), cumpriram mandado de prisão em desfavor de uma jovem de 22 anos. A prisão ocorreu na rua Vitor Mendes Portela, no bairro Jardim Santa Helena, em Faxinal, no norte do Paraná.

continua após publicidade

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Juízo da Comarca de Faxinal, por suposto envolvimento da jovem em crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

- LEIA MAIS: PRF apreende meia tonelada de maconha após fuga pela BR-369

continua após publicidade

Conforme o delegado Ricardo Mendes, da 53ª Delegacia de Polícia, a ação policial transcorreu de forma tranquila, sem resistência por parte da detida.

Após a prisão, a mulher foi encaminhada à carceragem da Cadeia Pública de Faxinal, onde permaneceu à disposição do Poder Judiciário.

Siga o TNOnline no Google News