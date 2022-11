Jovem de 22 anos fica ferido em acidente de trânsito em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um jovem de 22 anos ficou ferido em acidente de trânsitohttps://tnonline.uol.com.br/tags/acidente?d=1 no início da tarde de sexta-feira (25) em Ivaiporã. O acidente que envolveu uma motocicleta e uma camionete, ocorreu na Rua Mangueira, no Jardim Guanabara.

O motociclista foi atendido pelas equipes do Samu e Siate/Corpo de Bombeiros, e encaminhado com ferimentos moderados ao Hospital e Maternidade Ivaiporã.

Segundo informações apuradas no local pela Polícia Militar (PM), o piloto da moto Honda seguia pela Rua Mangueira sentido centro bairro, e na esquina com a Av. Maranhão colidiu com uma camionete – FORD – F4000 , conduzido por um homem de 32 anos.

A motocicleta estava em nome do tio do motociclista, que se apresentou pessoalmente e ficou responsável pelo veículo pois não havia pendências.

A camionete estava com licenciamento pendente e foi recolhida ao pátio do Detran.

