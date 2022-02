Da Redação

Jovem de 22 anos é preso após furtar casa em Marumbi

Um jovem, de 22 anos, foi preso neste sábado (12), após furtar duas sacolas com latinhas de alumínio e tentar furtar uma bicicleta elétrica em uma casa no centro de Marumbi.

A equipe foi acionada por uma policial militar de folga que estava na região no momento em que o autor pulou o muro da casa e saiu com duas sacolas de latinhas de alumínio. Após pular o muro, conforme o boletim, o autor tentou furtar uma bicicleta elétrica no valor de R$ 3.600, que estava em frente à casa.

O policial de folga pediu para o homem parar, mas ele não obedeceu. Após alguns minutos, o autor foi alcançado e recebeu voz de prisão.

A equipe da PM prestou apoio na ocorrência e conduziu o homem até a Delegacia de Jandaia do Sul. Os sacos de latinhas, conforme o boletim, não foram localizados.