Jovem de 22 anos é encontrado morto ao lado da motocicleta

Da Redação

O corpo foi encontrado no início da manhã de segunda-feira, em uma estrada rural de Rosário do Ivaí

Um jovem de 22 anos foi encontrado morto na manhã de segunda-feira (15), caído ao lado da motocicleta, em uma estrada rural no município de Rosário do Ivaí.

A Polícia Militar foi chamada para o local, conhecido como Subida da Dona Mirdes, por volta das 5h40, onde segundo o enfermeiro do Hospital Municipal de Rosário do Ivaí um homem foi encontrado morto após queda de motocicleta.

No local o corpo se encontrava ao lado de sua motocicleta, em decúbito ventral e com um ferimento na cabeça com massa encefálica visível.

Foi feito contato com o investigador da Polícia Civil de Faxinal, que acionou o IML e perícia criminalística para comparecerem no local da ocorrência.

A vítima foi identificada por Miguel Pereira, de 22 anos. Posteriormente a motocicleta foi liberada para o irmão da vítima.

