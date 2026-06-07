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TRÂNSITO

Jovem de 21 anos sofre ferimentos após capotamento na PR-466 no Vale do Ivaí

Acidente ocorreu na madrugada deste domingo (7); motorista foi levado ao Hospital Bom Jesus em Ivaiporã

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2026, 13:24:02 Editado em 07.06.2026, 13:23:57
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Jovem de 21 anos sofre ferimentos após capotamento na PR-466 no Vale do Ivaí
Autor Acidente foi entre Lidianópolis e Jardim Alegre - Foto: Reprodução

Um jovem de 21 anos sofreu ferimentos moderados após um capotamento registrado na madrugada deste domingo (7) na PR-466, entre Jardim Alegre e Lidianópolis.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), por meio da equipe do Posto Rodoviário de Ubá do Sul.

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LEIA MAIS: Uma pessoa morre e duas ficam gravemente feridas em acidente em Arapuã

Segundo o relatório policial, o acidente aconteceu por volta da 1h50, no km 98 da rodovia. O veículo envolvido foi um Chevrolet Classic LS, de cor branca, com placas de Mangueirinha (PR)

O jovem sofreu ferimentos moderados e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital Bom Jesus, em Ivaiporã.

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Conforme a Polícia Rodoviária, o veículo seguia no sentido Lidianópolis–Jardim Alegre quando ocorreu o capotamento. Como não havia testemunhas no local, não foi possível determinar as circunstâncias exatas que levaram ao acidente.

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