Jovem de 21 anos é morto a facadas em ginásio de Marilândia do Sul

Um jovem de 21 anos foi morto a facadas na noite desta sexta-feira (21) em Marilândia do Sul. O rapaz foi identificado como Reinaldo Junior dos Santos Figueiredo. Ele morreu com várias perfurações no cabeça e pelo corpo no Ginásio de Esportes Mário Leão.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Motorista tem Hilux roubada logo após trocar o pneu na BR-376

O assassinato ocorreu na frente de várias pessoas, incluindo crianças, que assistiam a uma competição de futsal realizada no ginásio. O rapaz foi levado por populares para o Centro de Saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

continua após publicidade

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana, foi acionado, mas a equipe médica apenas constatou o óbito. O autor do crime agiu com extrema violência, aplicando golpes de faca na cabeça, orelha, costas, abdômen, braços e testa da vítima.

O corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada ao local e realizou buscas pelo autor do crime. Ele foi identificado por populares que presenciaram o crime, mas até o início desta manhã de sábado (22) não tinha sido localizado pelos policiais.

A Polícia Civil investiga o caso. Segundo as primeiras apurações, os dois tinham uma desavença anterior, que pode ter sido a motivação do crime. O autor do assassinato é conhecido do meio policial, segundo informações da própria PM.

Siga o TNOnline no Google News