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CIÚMES

Jovem de 21 anos é esfaqueada por vizinha que invadiu sua casa em Marumbi

Agressora arrombou a porta por suspeitar de traição do marido; ela fugiu do local e é procurada pela polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jovem de 21 anos é esfaqueada por vizinha que invadiu sua casa em Marumbi
Autor Vítima foi atendida no Hospital Municipal de Marumbi - Foto: Google Street View

Uma jovem de 21 anos foi esfaqueada pela própria vizinha na madrugada desta sexta-feira (7), na região central de Marumbi (PR). O ataque aconteceu dentro da residência da vítima e teria sido motivado por ciúmes.

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De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, ela estava dormindo quando a vizinha bateu na porta para pedir um cigarro. Logo após entregar o pedido e voltar para dentro do imóvel, a jovem teve a porta arrombada pela agressora.

Armada com uma faca, a mulher acusou a jovem de manter um relacionamento com o marido dela e desferiu um golpe contra a coxa direita da vítima. A moradora ainda tentou se defender, mas acabou atingida por uma segunda facada, desta vez na perna esquerda. Antes de fugir do local, a invasora fez ameaças de morte.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu ir por conta própria até o Hospital Municipal para receber atendimento médico. A equipe policial foi acionada pela unidade de saúde por volta das 3h da manhã.

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Os policiais realizaram buscas pela região na tentativa de prender a autora das facadas, mas ela não havia sido localizada até o registro da ocorrência. O caso, registrado inicialmente como lesão corporal grave, segue para investigação.

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