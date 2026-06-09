Jovem de 20 anos é socorrido de helicóptero após grave colisão em Mauá da Serra

Um jovem de 20 anos ficou gravemente ferido após a motocicleta que conduzia bater contra um carro nesta terça-feira (9), no município de Mauá da Serra (PR). A violenta colisão foi registrada na via conhecida como Estrada da Pontinha, nas proximidades do conjunto habitacional popularmente chamado de 80 Casas. Com a força do impacto, o motociclista sofreu lesões severas e precisou de atendimento intensivo ainda no local.

LEIA MAIS: Motorista de carro atinge casal em moto e foge sem prestar socorro em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As equipes de resgate foram acionadas rapidamente para prestar os primeiros socorros à vítima. Devido à gravidade e ao estado crítico de saúde, o jovem precisou ser intubado pelos socorristas na própria via para garantir a estabilização de seu quadro clínico. Após os procedimentos iniciais de emergência, o rapaz foi transferido por uma aeronave de resgate para uma unidade hospitalar de referência da região, onde segue sob cuidados médicos. As dinâmicas e as responsabilidades pelo acidente deverão ser apuradas pelas autoridades de trânsito.