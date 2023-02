Jovem de 19 anos sem CNH resiste a abordagem e tem moto apreendida

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) prendeu um jovem de 19 anos e o encaminhou para a sede da 6ª CIPM para confecção de termo circunstanciado por desobediência e resistência à prisão. A ocorrência foi na manhã de terça-feira (14-02), no Assentamento 8 de Abril, em Jardim Alegre.

Consta no boletim, que durante patrulhamento nas proximidades do colégio do Assentamento 8 de abril, os policiais de serviço viram uma motocicleta Honda Cg 125 Titan azul, cujo condutor estava sem capacete.

Foi dada voz de abordagem, mas o motociclista passou a desobedecer às ordens da equipe dizendo que não ia desligar a moto e nem descer porque estava com pressa. Foi tentando diálogo com o condutor, e ele insistiu em desobedecer e passou a dar risada da equipe policial.

Diante da desobediência foi necessário o uso de força moderada e ao fazer a revista pessoal o mesmo passou a reagir. Foi dada voz de prisão, sendo necessário uso de algemas para contê-lo.

Posteriormente em consulta ao sistema Sesp, foi identificado que o rapaz não possui habilitação e a motocicleta se encontrava com os documentos irregulares.

A motocicleta foi recolhida ao pátio da 6ª CIPM e o motociclista encaminhado a 6ª CIPM para lavratura de termo circunstanciado.

