Jovem de 19 anos é preso em Ivaiporã após ameaçar de morte adolescente

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nesta quinta-feira (19) um jovem de 19 anos investigado por ameaçar e descumprir medidas protetivas de urgência contra uma adolescente de 15 anos em Ivaiporã, no Vale do Ivaí. O mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi cumprido em uma residência localizada no bairro Monte Castelo, de onde ele foi encaminhado para os trâmites de Polícia Judiciária.

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A investigação teve início logo após os primeiros relatos de ameaças contra a jovem, em um contexto de violência doméstica e familiar. Conforme as apurações dos agentes, mesmo após ser oficialmente intimado sobre as ordens judiciais que proibiam qualquer tipo de aproximação ou contato com a vítima, o rapaz voltou a promover intimidações. Segundo o delegado Erlon Ribeiro, responsável pelo caso, o homem chegou a telefonar para o pai da adolescente proferindo ameaças de morte. Logo em seguida, ele contornou a restrição utilizando uma rede social para enviar mensagens de conteúdo ameaçador diretamente à jovem.

Diante da gravidade da situação, da reincidência das condutas e do claro descumprimento da medida protetiva, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado para resguardar a integridade da vítima. O pedido foi rapidamente deferido pelo Poder Judiciário.

A orientação da PC-PR é de que casos semelhantes sejam levados ao conhecimento das autoridades de forma rápida. As denúncias podem ser feitas de maneira totalmente anônima por meio dos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia. Caso a violência ou ameaça esteja acontecendo no momento, a Polícia Militar deve ser acionada em caráter de urgência pelo número 190.