Jovem de 19 anos é preso após perseguição em alta velocidade com drogas em Jandaia do Sul

Motociclista trafegou na contramão, invadiu calçadas e quase atropelou pedestres durante a fuga da PM; cocaína foi encontrada em sua mochila

Um jovem de 19 anos foi preso no início da noite desta sexta-feira (6), em Jandaia do Sul (PR), após uma perseguição perigosa pelas ruas da região central. O rapaz, que carregava porções de cocaína na mochila, dirigiu na contramão, invadiu calçadas e quase atropelou pedestres antes de perder o controle da motocicleta e cair.

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A ocorrência começou quando uma equipe da Polícia Militar, que fazia rondas pela cidade, notou o motociclista mudando bruscamente de direção ao ver a viatura. O suspeito jogou um objeto no chão e acelerou. Ignorando completamente as ordens de parada, ele iniciou uma fuga em alta velocidade.

Durante o trajeto, o condutor desrespeitou sinais de "Pare", passou em alta velocidade por lombadas e fez ultrapassagens arriscadas. Na região da Praça do Café e da rodoviária municipal, o jovem subiu com a moto em áreas destinadas a pedestres e acessou as dependências da rodoviária pela contramão, quase atingindo as pessoas que caminhavam pelo local.

A perseguição só terminou na Rua Doutor Clementino Schiavon Puppi, via de sentido único que ele também havia acessado pela contramão. Ao dar de cara com outra viatura que prestava apoio no cerco policial, o motociclista se assustou, perdeu o controle da direção e caiu no asfalto. Mesmo no chão, ele tentou correr a pé e resistiu à abordagem, mas acabou contido e algemado pelos agentes.

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Na revista, a equipe encontrou na mochila do suspeito duas porções de cocaína já embaladas para venda, com o peso aproximado de 1,6 grama. Sem precisar desbloquear o celular do rapaz, os policiais também notaram que a tela inicial exibia diversas notificações de transferências via Pix.

A motocicleta usada na fuga já estava no radar das autoridades. Segundo a polícia, havia denúncias anteriores de que o veículo estava sendo usado como uma espécie de "disk-drogas" no município, inclusive com um histórico de ter escapado de outras tentativas de abordagem.

O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o entorpecente, o celular e a moto apreendida, para a Delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul, onde responderá pelos crimes.