Jovem de 19 anos é morto com golpes de faca em Ponta Grossa

Um jovem de apenas 19 anos foi morto a facadas durante a madrugada deste domingo (30), em Ponta Grossa. O caso ocorreu na esquina entre as ruas Balduíno Taques e Prudente de Morais, na Vila Estrela.

Informações apuradas no local pela reportagem do Portal aRede e Jornal da Manhã apontam que o rapaz foi alvo de cinco golpes de faca, que atingiram pescoço e costas.

A equipe médica do Samu prestou atendimento ao caso e constatou a morte da vítima. A Polícia Militar isolou a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML) e do setor de criminalística.

Ainda não se sabe quantas pessoas se envolveram no homicídio. Informações sobre possíveis suspeitos não foram divulgadas até a publicação da reportagem.

A vítima foi identificada como Matheus Gonçalves, de 19 anos. Ele é natural de Guarapuava e morador da Colônia Dona Luíza, em Ponta Grossa.

* Com informações aRede

