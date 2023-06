Jovem de 19 anos é encontrada morta pela mãe em Califórnia

A família requisitou a presença do IML

Uma jovem, de 19 anos, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (29) pela própria mãe, em uma residência localizada na área central de Califórnia, no Norte do Paraná. A vítima tinha recebido alta hospitalar na quarta-feira (28/6).

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 8 horas, após um enfermeiro do Posto Municipal de Saúde ter constatado o óbito da jovem. Um médico da cidade também foi chamado na residência e comprovou a morte por causas naturais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da menina a encontrou na cama. Conforme relato da família, a jovem havia sido hospitalizada na última quinta-feira (22/6), no Hospital da Providência em Apucarana, e recebeu alta no dia 28 de junho.

A família requisitou a presença do Instituto Médico Legal (IML) na residência. A equipe policial realizou as orientações necessárias para a família e fez o boletim de ocorrência.

