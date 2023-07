Jovem de 18 anos leva três facadas após briga em Marilândia do Sul

Um jovem de 18 anos foi internado no Hospital da Providência, de Apucarana, após receber três facadas em Marilândia do Sul na madrugada deste sábado (8). A vítima seria de Califórnia. A agressão ocorreu após uma briga ocorrida no calçadão, no centro da cidade.

O caso foi registrado na Avenida Santiago Lopes José. O rapaz procurou o Pronto de Atendimento Municipal (PAM), de Marilândia do Sul. Por conta dos ferimentos de faca, a Polícia Militar (PM) foi chamada para registrar o boletim de ocorrência.

O jovem foi atendido com uma lesão nas costas, uma no tórax e uma no abdome. Questionado pelos policiais, ele disse não saber quem era o autor das facadas. Ele apenas confirmou que foi atacado durante uma briga no calçadão.

A PM realizou patrulhamento nas imediações do calçadão, mas nenhum suspeito foi localizado.

