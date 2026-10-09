Jovem de 18 anos fica ferido em acidente na PRC-466 e caminhão foge do local

Colisão ocorreu na noite de quinta-feira (8) perto do trevo de acesso a Ivaiporã; condutor do caminhão evadiu-se antes da chegada da polícia

Um jovem de 18 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (8), na PRC-466, em Jardim Alegre. A colisão ocorreu por volta das 21h15, no quilômetro 104, nas proximidades do trevo secundário de acesso a Ivaiporã. O acidente envolveu uma motocicleta Honda Bros KS e um caminhão que deixou o local antes da chegada das autoridades.

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A vítima foi identificada como Ueliton Eduardo de Andrade, morador de Jardim Alegre. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o jovem trafegava no sentido Ivaiporã a Jardim Alegre quando atingiu o trecho de pista simples e envolveu-se na batida. Chovia na região no momento do impacto, e as circunstâncias exatas da colisão ainda não foram esclarecidas.

Ueliton recebeu os primeiros socorros no local prestados por uma equipe do SAMU de Ivaiporã e foi encaminhado para o Hospital e Maternidade de Ivaiporã. A motocicleta sofreu avarias com a força do impacto.

A ocorrência foi atendida pelos cabos Costa e Venâncio, do posto da PRE de Ubá do Sul, que realizaram os levantamentos no local e confeccionaram o boletim de ocorrência. Até o fechamento do registro policial, nem o caminhão nem o seu condutor haviam sido identificados.